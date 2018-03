Matías Dituro comienza a vivir el clásico: "No tenemos miedo a nadie"

El portero de la “UC” le respondió a Fernando Meza.

Este sábado a las 12:30 se jugará el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica, duelo donde los “cruzados” llegan como punteros exclusivos del Campeonato Nacional con 8 puntos de ventaja sobre el “cacique”.

Matías Dituro, portero de la “UC” habló sobre el duelo y le respondió a Fernando Meza, quien destacó que ganarle al equipo de Beñat San José “es importante por lo anímico”.

“No escuché las declaraciones ni quiero involucrarme mucho más, pero no tenemos miedo a nadie. Enfrentamos todos los partidos de la misma forma. Todos los partidos son importantes, cada uno vale tres puntos. No por ser un clásico vale más ni menos, ni vamos a tener miedo o ellos a nosotros, eso no existe”, comentó Dituro.

Luego agregó que “los dos equipos vamos a querer. Nosotros queremos ir a hacer un gran partido, queremos ganar, seguir manteniendo la punta y me imagino que Colo Colo también querrá acortar la distancia que nosotros hemos podido sacar estas fechas”.