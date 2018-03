Meneses es castigado dos fechas por simular penal ante Colo Colo

El jugador mandó sus descargos por escrito a Quilín.

Finalmente el Tribunal de Disciplina actuó de oficio y decidió suspender por dos partidos al delantero de la Universidad de Concepción, Jean Meneses, por la simulación en el partido ante Colo Colo en la sexta fecha del Campeonato Nacional, duelo que los del “campanil” ganaron por 2-1.

El hecho no fue escrito en el informe del arbitro Héctor Jona, por lo que el Tribunal tuvo que citar al ex San Luis de Quillota. Sin embargo, el Meneses no se presentó pero si mandó sus descargos por escrito a Quilín.

Los argumentos del jugador no fueron efectivos y el organismo tomó la decisión de castigarlo por dos fechas, por lo que no podrá ser opción para el técnico Francisco Bozán para los encuentros ante Deportes Iquique y Audax Italiano.