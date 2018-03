Juvenal Olmos y su análisis de "La Roja": "No hay recambio para los súper clase"

La Selección Chilena comenzó un nuevo ciclo de la mano de Reinaldo Rueda, quien debutó con un triunfo ante Suecia por 2-1. Tres días después el técnico enfrentó su segundo partido, en esta ocasión, el rival fue Dinamarca y el resultado un frío 0-0.

Juvenal Olmos, ex entrenador del “equipo de todos”, conversó en Mano a Mano sobre el estilo de juego que busca imponer el colombiano, además entregó su visión sobre el recambio de jugadores que podría haber en el futuro.

“Los rivales fueron distintos. Uno te dejaba jugar como Suecia, que se reagrupaba y dejaba a los jugadores chilenos de frente al arco, con la ‘cabecita’ levantaba, jugando a ras de piso”.

“El partido con Dinamarca fue lo contrario marcaron en la salida y los chilenos jugaron de espalda al arco contrario y ahí se desnudó que desde el fondo, Chile no tenía los mismos talentos para salir jugado a ras de piso”.

“Es una propuesta a ras de piso, de una elaboración larga. Esto hace lento el paso de Chile en ataque. Yo creo que ha faltó profundidad, tuvo buena posesión de la pelota, pero le faltó esa explosividad que se requiere para que el equipo fuera sorpresivo”.

“Después de esta doble fecha, Chile tiene recambio para los puestos normales. Para los ‘súper clase’ no tiene ninguno. Hoy no viene ningún Vidal, no viene ningún Sánchez, no viene ningún Bravo, no viene ningún Medel. Sin embargo, vienen otros que pueden complementar esto”.