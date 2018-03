Marcelo Ríos confirmó la fecha de su exhibición ante Agassi

A menos de una semana que se conmemore el 20 aniversario de la llegada de Marcelo Ríos al número 1 del ranking de la ATP, el retirado tenista nacional confirmó detalles del partido de exhibición que disputará ante André Agassi, el cual se disputará cerca de finales de año por problemas de calendario del estadounidense.

“La exhibición no se ha suspendido. No fue ahora en marzo, porque Agassi no podía. Y la gracia es hacerlo contra él. Pero está ocupado estos meses”, aseguró el “Chino” en conversación con La Tercera, remarcando que el pleito se llevará a cabo en noviembre.

En la entrevista con el matutino, el zurdo de Vitacura aseguró que prefirió restarse de la comitiva chilena de Copa Davis que acudirá a San Juan para medirse ante Argentina, buscando avanzar en la zona I Americana rumbo al Grupo Mundial.

“No voy por razones mías, personales. Los únicos que las saben son los jugadores y el capitán. Pero no tiene nada que ver con mi incidente con la prensa en la serie contra Ecuador, ni con la multa, ni con calmar al equipo. Lo demás es invento”, sentenció el retirado jugador.

La serie de Copa Davis comenzará el próximo viernes 6 de abril con dos partidos de singles, mientras que al día siguiente se disputará el dobles, y de ser necesario, otros dos encuentros de individuales.