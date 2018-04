VIDEO | DT de Melipilla renunció en vivo en plena transmisión del CDF

Luego de conseguir el ascenso a Primera B tras el polémico “caso penales” ante Vallenar, el técnico de Deportes Melipilla, Carlos Encinas, ha vivido todo un martirio, debido a la seguidilla de derrotas que tienen a su escuadra como colista absoluto del certamen.

Y tras la derrota frente a Unión San Felipe, por la octava fecha, el estratego explotó contra los arbitrajes y, de paso, anunció su renuncia a la banca del elenco metropolitano en plena transmisión del CDF.

“Me voy a alejar de la dirección técnica por lo menos un tiempo. No sé cuál será la decisión que tomará la gente que dirige los destinos del club, pero yo necesito descansar. A mí me destruyó la carrera (Eduardo) Gamboa. Yo siempre he sido considerado con los conceptos que he dicho, pero definitivamente me destruyó”, reconoció el DT en diálogo con el citado medio y en referencia a que el juez cometió un grueso error en la tanda de penales contra Vallenar y que habría iniciado una serie de malos arbitrajes en contra de los “potros”.

“Luchar contra personajes que destruyen el fútbol, los árbitros destruyen el fútbol. Hemos hecho lo máximo posible para tratar de convertir un equipo de barrio en uno profesional, y no quiero que después me culpen, porque quedan 24 fechas, de que yo fui el causante de que el equipo se fuera a Tercera División. Así que me voy a tomar un descanso”, recalcó.

Después de esas declaraciones, Deportes Melipilla emitió un comunicado en el cual confirmó la salida de Encinas y que “el Directorio del club se reunirá rápidamente para analizar los pasos a seguir”.