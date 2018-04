Christian Garín ya está "compitiendo bien" para la Davis

El equipo chileno de Copa Davis ya cuenta con Christian Garín para la serie frente a Argentina que se disputará este viernes y sábado en San Juan.

La segunda raqueta nacional arribó este martes a la localidad trasandina tras realizar la semana pasada semifinales en el Challenger de Le Gosier. Y a su llegada, el “Tanque” se mostró contento por participar nuevamente de una serie por la Ensaladera de Plata después de ausentarse, por motivos personales, de la pasada confrontación ante Ecuador en Santiago.

“Extrañaba mucho jugar la Copa Davis. No me sentía compitiendo bien para estar antes, son decisiones riesgosas pero que al final me salió bien”, reconoció el iquiqueño a un medio nacional.

“Vengo de un muy buen torneo y tuve grandes partidos, eso ayuda para la confianza y llegar con ritmo. Me gustan mucho las condiciones y espero seguir adaptándome en estos días”, añadió.

En esa misma línea, Garín agregó: “Jugué una hora en la cancha y me sentí muy bien. Practicar con Jorge Aguilar me sirvió mucho para empezar a adaptarme y para botar el viaje. Las sensaciones que tengo son muy buenas. Puede que sea una ventaja jugar a tres sets de visitantes”.