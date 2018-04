Andrés Vilches espera que la UC compre su pase

El haber perdido la titularidad en los últimos partidos en Universidad Católica no desmorona a Andrés Vilches, pues el delantero dijo sentirse bien en el cuadro cruzado y sentirse valorado, a diferencia de su paso por Colo Colo.

“Acá me siento muy cómodo, desde el primer momento en que llegué me lo hizo sentir el cuerpo técnico y mis compañeros. Estoy muy feliz en todo aspecto, espero devolver la mano y entregarme por el equipo, tratar de hacer las cosas bien”, reconoció el ex Huachipato en la conferencia de prensa de este miércoles.

Por lo mismo, se ilusiona con que el elenco precordillerano haga efectiva la opción de compra al Cacique, conjunto que lo cedió a préstamo a la UC.

“Sí, yo estoy muy cómodo acá. Si bien eso no es algo fácil, acá me siento valorado porque el cuerpo técnico me pidió y el club me quiso traer”, sostuvo.

Respecto a la pérdida de la titularidad, el ariete comentó: “Estoy tranquilo, hablo con el ‘profe’, tengo una muy buena relación con él y con el cuerpo técnico. Si bien empecé jugando, hay que recordar que el semestre pasado no jugué nada, estuve mayormente lesionado, entonces de a poco voy volviendo con ritmo de partidos y eso es lo importante para mí, ir sintiéndome mejor”.

En cuanto a la derrota ante Colo Colo, Vilches sostuvo: “Era un partido que para mí tenía mucha importancia, porque se enfrentaba a mi ex club, tenía muchas ganas de jugar, muchas ganas de demostrar que me debo a Católica, que quiero hacer las cosas bien. Me quedó una clara, estuvimos a punto, pero ya está. Ahora ya pensando en Palestino, enfocados al cien en ese partido”.