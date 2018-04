¡Lo dejaron pagando! El incómodo momento de Mauricio Pinilla al querer intercambiar camiseta

Luego del empate de Universidad de Chile frente a Racing por la Copa Libertadores, Mauricio Pinilla fue el protagonista de un incómodo momento.

El delantero quiso intercambiar la camiseta con el arquero de Racing, Juan Musso, pero el argentino se negó, por lo que el chileno debió volver a ponerse su casaquilla.

Los televidentes se dieron cuenta del momento y comenzaron a burlarse y solidairzar entre risas con Pinigol en las redes sociales.

Pinilla y su no cambio de camiseta pic.twitter.com/AMSWGOZ49c — Boris Castro (@boriscastro_) 4 de abril de 2018

Me dio plancha pena lo de Pinilla y su camiseta — Bárbara (@Barby_fitness) 4 de abril de 2018

Yo que Pinilla le pegaba tremendo latigazo en la cara con la misma camiseta. Fin. — Sebastián (@MatiasLex) 4 de abril de 2018

“Pinilla” ya q no quiso cambiarme la camiseta me tatué su nombre pic.twitter.com/oIPnDmcyXc — Francis Correa (@panchojcorrea18) 4 de abril de 2018

Se busca un weon q quiera cambiar camiseta con #pinilla 😂😂😂😂 — R3nz0 (@rap_vander) 4 de abril de 2018

Pinilla se sacó la camiseta para cambiarla y no lo pescaron!!! Jajajajajajajjjajajajaja — TOMAS URTUBIA (@Tomaaas_) 4 de abril de 2018

Sin embargo, toda la situación tiene una explicación muy simple. El ex jugador de Racing José Luis Villanueva escribió en su cuenta de Twitter que “En Racing Club no debes cambiar tu camiseta en la cancha. Hacerlo significaría que quieres vestir otra camiseta delante de todo el estadio. Lo de Juan Musso no fue un desaire a Pinilla, sino que fue una confusión, donde Pini no tenía por qué saber de esta tradición”.