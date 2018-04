Pablo Guede no cae en el juego y destacó el trabajo de Delfín

Previo al duelo de este jueves entre Colo Colo y Delfín por la Copa Libertadores, en el elenco ecuatoriano le endosaron toda la presión y responsabilidad de ganar al Cacique, luego de que el técnico Guillermo Sanguinetti confesara que son “un equipo chico” y que están “un peldaño más abajo que el resto en el grupo”.

Pero el estratego de los albos, Pablo Guede, no quiere caer en ese juego y así evitar una especie de relajo de sus pupilos para el cotejo de mañana.

“No lo creo (que sean el más débil del grupo). Le hacen partidos a todos. Contra Bolívar y Nacional. A Bolívar le habrían podido ganar y contra Nacional los desarmó la expulsión. De fácil, nada. De que están un peldaño por debajo nuestro, nada. Ellos saben a lo que juegan y lo hacen muy bien”, reconoció el DT argentino en la conferencia de prensa de este miércoles.

Además, dijo que el compromiso “no es definitorio. Es importantísimo, pero no definitorio. Quedarán nueve puntos en juego”, y de paso recalcó que deberán tener “mucha paciencia con la pelota y muy rápido las transiciones de ataque a defensa. Viene un equipo a jugar de la manera que más nos complica a nosotros. No va a ser tan fácil”.

Por último, se refirió al polémico penal de Branco Ampuero que le dio la victoria al Cacique sobre Universidad Católica: “Tengo una teoría. Fue penal o no fue penal. ¿Para vos qué fue? Me hubiera gustado que después del mismo penal que nos cobraron en Bolívar hubieran dicho que no fue penal. De ocho, el único que nos empataron fue con un penal ¿justo o injusto? No escuché a ninguno decir que el penal de Bolívar contra nosotros no era. Y que si no nos cobraban ese penal, ganábamos 1-0. A partir de ahí, no hablo más”.