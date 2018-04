Guede sigue confiando: "Tenemos equipo para competir internacionalmente"

Colo Colo sufrió un verdadero bochorno en la Copa Libertadores, luego de caer este jueves por 2-0 en el estadio Monumental frente a Delfín de Ecuador, equipo que participa en este 2018 por primera vez en el torneo continental, y quedar al borde de la eliminación en el Grupo 2 del torneo continental.

Por eso, el técnico del Cacique, Pablo Guede, lamentó la dura derrota y admitió el desastroso juego que mostró su elenco en el reducto de Macul.

“No creo que nos hayamos confiado, para nada. La realidad es que no nos salió nada de lo que queríamos, en el último pase, en el último cuarto, no fuimos capaces de meterla. En el segundo tiempo nos hacen un gol cuando nos estábamos acomodando. No hicimos un buen partido con lo que realmente queríamos. Es decepcionante porque no pudimos encontrar la forma. Hay que tratar de hacer el duelo rápido”, reconoció el DT argentino.

“Cuando uno pierde y más de local, nada es bueno. Si esto lo valoramos por los resultados, Colo Colo no está compitiendo, obvio no nos da, por el empate y las dos caídas… Pero creo que tenemos equipo para competir internacionalmente. Pero hay que seguir y seguir trabajando, no queda otra”, añadió.

Eso sí, el adiestrador resaltó a los hinchas, a pesar de que un grupo lo insultó, encaró al cuerpo técnico y pidió su salida.

“Terminó el partido y terminaron cantando. Es un dolor tremendo de no poder darle la alegría que se merecían. Hoy no jugamos como acostumbramos hacerlo…Voy a pedirles disculpas las veces que sean necesarias”, concluyó.