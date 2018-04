Juan Szafrán: "En lo absoluto creo que será una victoria holgada de Argentina ante Chile"

Falta un día para el inicio de la serie de Copa Davis que animarán Argentina y Chile en San Juan, y a pesar de que los dueños de casa tienen el favoritismo por tener a todos su integrantes en el top 100 (en singles y dobles), desde suelo trasandino creen que no será una victoria fácil.

El especialista de ESPN Juan Szafrán puso mesura de cara a la serie que se disputará este viernes y ell sábado en busca del repechaje al Grupo Mundial.

“Decir que Argentina es favorita de lejos, sería irrespetuoso. Quiero esperar el sorteo (de este jueves), saber quiénes saldrán a buscar el primer punto. Por supuesto que la lógica dice que sería mejor que primero juegue Christian Garín contra Guido Pella o Nicolás Kicker, a quien elija (Daniel) Orsanic; pero en lo absoluto creo que vaya a ser una victoria holgada de Argentina”, reconoció a El Mercurio.

Además, el comentarista le puso algunas fichas a Nicolás Jarry, primera raqueta nacional, debido al despegue que dio este 2018 en el circuito.

“Es cierto que (Diego) Schwartzman este año le ganó fácil a (Nicolás) Jarry, pero después de ver su explosión de los últimos meses, que no me sorprendió, porque empezó a controlar sus impactos, les dio un orden a todas sus fortalezas, aunque todavía le falta por crecer y me refiero a muscularse, no a sus estatura”.