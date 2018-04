Pogba tranquilizó a Alexis cuando fue sustituido

La victoria de los Diablos Rojos frente a los ciudadanos en el clásico de Manchester estuvo marcada por la importante participación de Alexis Sánchez, quién tuvo incidencia en los tres tantos que marcó su equipo.

El Manchester United se había ido al descanso con un marcador de 2-0 en contra, por lo que era necesario darlo todo con el fin de remontar. Pasados los 10 minutos del segundo tiempo, Alexis Sánchez habilitó a un compañero para que definiese en el arco, repitiendo la hazaña en dos oportunidades.

A pesar de su buena participación, el técnico del United, José Mourinho, decidió cambiar al chileno por Marcus Rashford en el 81’. El malestar se vio reflejado de inmediato en el rostro del tocopillano cuando se enteró de su salida.

Cuando el Niño Maravilla se acercaba a la orilla del campo para permitir el ingreso de su compañero, Paul Pogba se le acercó y le besó la cabeza en muestra de agradecimiento por su habilitación en el segundo gol.

Durante los últimos meses, la prensa inglesa había hablado sobre supuestas malas relaciones de Alexis Sánchez con algunos de sus compañeros, especialmente, Pogba. Luego del gesto del francés con el chileno, dichos rumores quedaron solo en eso.

Revisa el momento aquí:

Paul Pogba kissed Alexis’ head for his beautiful assist of Pogba’s 2nd goal. UNITED!🤜🤛pic.twitter.com/G4dCqQ5lfS

— Roro O’Monstro.™ (@Roromeo_MUFC10) 7 de abril de 2018