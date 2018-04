Superclásico entre la U y Colo Colo se robará las miradas de la 9° fecha

Este fin de semana del 13 y 15 de abril se disputará la novena fecha del Campeonato Nacional, donde resalta el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo.

Azules y albos se medirán el domingo a las 12:30 horas en el Estadio Nacional con realidades completamente diferentes. Es que mientras los estudiantiles pasan por un gran momento al ser líderes del certamen, el Cacique llega al derbi con una crisis tras la caída ante San Luis y con la que puede ser la última chance del técnico Pablo Guede para seguir en la banca.

En tanto, Universidad Católica, el otro puntero de la competencia, verá acción el sábado, cuando visite a las 15:00 horas a O’Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua.

Esta es la programación completa de la novena fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 13 DE ABRIL

20:00 horas, Unión La Calera vs. Universidad de Concepción, estadio Lucio Fariña.

SÁBADO 14 DE ABRIL

12:00 horas, Palestino vs. Everton, estadio Municipal La Cisterna.

15:00 horas, O’Higgins vs. Universidad Católica, estadio El Teniente.

20:00 horas, Curicó Unido vs. Deportes Antofagasta, estadio La Granja.

DOMINGO 15 DE ABRIL

12:00 horas, Universidad de Chile vs. Colo Colo, Estadio Nacional.

15:00 horas, Deportes Iquique vs. Unión Española, estadio Cavancha.

17:30 horas, Huachipato vs. Deportes Temuco, estadio CAP.

20:00 horas, Audax Italiano vs. San Luis de Quillota, estadio Bicentenario La Florida.