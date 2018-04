Bichi Borghi se molestó por la actitud de Barroso y lo destrozó

Otra vez Julio Barroso está en el centro de la polémica, después de su tuit durante el partido de Colo Colo frente a San Luis en Quillota, en donde dejó entrever su molestia por no ser convocado por el técnico Pablo Guede.

Uno que no quedó indiferente a la situación del defensa fue el ex adiestrador del Cacique Claudio Borghi, quien criticó la actitud del “Almirante”.

“Lo de Barroso es tremendo. Tiene que dar explicaciones (…) ¿Sabes qué me molesta? Lo digo con todo respeto, no tengo nada contra ninguna religión, pero por momentos es religioso y por otros te destruye. Es difícil encontrarle la media”, reconoció el “Bichi” en Fox Sports.

“Me parece democrático y lógico que Barroso no esté si no tenía el deseo. El problema, y me pongo en el lugar del jugador, es que imagínate que estamos en un programa donde no nos está yendo bien y (Manuel) De Tezanos manda un twitter”, añadió.

Por último, Borghi sostuvo: “Como compañero me hubiera gustado que estuviese conmigo a pesar de no jugar. Y si decide no estar, cosa que respeto, esperaría que no me mate en el entretiempo de un partido donde yo y mucha gente se juega gran parte del año”.