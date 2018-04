Pablo Galdames le restó importancia a la polémica decisión de Colo Colo y la U

La Selección chilena tuvo este martes su segundo entrenamiento en este nuevo microciclo con futbolistas que militan en el medio local, marcado por la polémica sobre la ausencia de diez jugadores de Universidad de Chile y Colo Colo, escuadras que no cedieron al grueso de sus convocados por privilegiar el Superclásico del domingo.

Pablo Galdames, volante de Unión Española, y Benjamín Kuscevic, defensa de Universidad Católica, hablaron en esta jornada en conferencia de prensa, donde se refirieron al tema.

“Eso es un tema de cada equipo. Universidad de Chile y Colo Colo deciden si mandar a sus jugadores o no. Yo estoy muy contento de estar en una nueva nómina en este inicio del microciclo. Opinar de otros equipos… en realidad no sé por qué lo hicieron”, reconoció Galdames.

En tanto, el zaguero de los cruzados sostuvo: “Apenas me comunicaron, me dijeron del club que tenía toda la disposición para venir a entrenar. Con Católica no hubo ningún problema”.

Además, consultado por ser parte del recambio generacional, el mediocampista de los hispanos comentó: “Es gradual porque los que están aún rinden al primer nivel. Espero, en el futuro, ser recurrente como todos ellos”.

Por su lado, Kuscevic dijo: “Es primera vez que vengo. Me sirve mucho, son entrenamientos diferentes y cada técnico tiene métodos. Trataré de hacer lo mejor y aprender lo máximo posible. Estoy muy contento de estar acá”.