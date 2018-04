Rueda: "Yo le solicité a la ANFP que no sancionara a la U ni a Colo Colo"

Toda una polémica se generó a comienzo de esta semana después de que Universidad de Chile y Colo Colo no facilitaran a la mayoría de sus convocados a la Selección para el nuevo microciclo para así preparar de mejor forma el Superclásico de este domingo.

Y este miércoles, el técnico de la Roja, Reinaldo Rueda, sacó la voz para referirse al problema, el cual molestó a la ANFP, y aclaró que fue él quien pidió al organismo de Quilín no multar a azules y albos por su negativa de ceder a los futbolistas.

“La decisión de los clubes es muy respetable, pero no la comparto. Yo le solicité a la ANFP que no hubiese sanción para los clubes. Les pedí por favor, quiero un ambiente de armonía. Aunque no es un comportamiento ideal”, reconoció el DT colombiano en conferencia de prensa.

“Con la U compartimos nuestro calendario. Ahora no habían partidos internacionales, entonces era la ocasión. Este es mi trabajo. Trabajamos para los clubes, no competimos contra ellos”, añadió.

pero también, el caleño volvió a referirse otra polémica que envolvió al combinado criollo, como fue la automarginación del portero Claudio Bravo de los pasados amistosos frente a Suecia y Dinamarca en el arranque de su proceso.

“Es muy respetable, tampoco la comparto. Él ha hecho exigencias para estar de nuevo en la Selección, yo le insistí, pero se mantuvo en su decisión. No sé si Claudio mantendrá su decisión”, sostuvo.

Por último, Rueda fue categórico ante la condición de Bravo de incorporar a la Roja a Julio Rodríguez como preparador de arqueros: “Él (Rodríguez) no entra al cuerpo técnico nuestro. La decisión técnica y de la ANFP es que él no esté, no reúne las condiciones”.