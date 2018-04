Blanco y Negro ya tiene candidato para reemplazar a Guede

Pese a que los referentes de Colo Colo lograron convencer a Pablo Guede de echar pié atrás a su renuncia a la banca del Cacique, el técnico argentino sigue en la cuerda floja y con una derrota en el Superclásico de domingo frente a Universidad de Chile es más que probable que no siga en Macul.

Por eso, en Blanco y Negro ya estarían pensando en nombres para reemplazar al ex Palestino y San Lorenzo en su cargo.

Y según Claudio Borghi, otrora adiestrador de los albos y actualmente comentarista, parte del directorio de la concesionaria habría contactado a Ricardo La Volpe.

“Me dicen que alguien llamó de México porque un dirigente de Colo Colo contactó a La Volpe. Y el que representa a La Volpe es amigo del representante de Guede”, reconoció el “Bichi” en Fox Sports Radio.

“Ya están buscando entrenador y no es Mosa, esto es lo tremendo, es del otro lado. A mí no me gusta Mosa, pero hay un presidente vigente y del otro lado (Leonidas Vial) dicen ahora asumimos nosotros, así que buscamos técnico”, añadió.