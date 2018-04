La férrea defensa de Esteban Paredes a Julio Barroso

En Colo Colo ya quieren acabar con la polémica sobre el quiebre del plantel con Julio Barroso por el mensaje que el defensa publicó en pleno partido frente a San Luis de Quillota, más aún considerando que el domingo enfrentan el Superclásico ante Universidad de Chile.

En ese sentido, el capitán y goleador de los albos, Esteban Paredes, confirmó que tuvieron un cara a cara con el zaguero sobre el tema.

“Con Julio aclaramos las cosas, dio sus disculpas y las aceptamos. El grupo acogió sus explicaciones”, reconoció el “Tanque” en diálogo con El Mercurio.

Respecto a si el ex O’Higgins debe ser citado para el derbi, sostuvo: “Obviamente que me gustaría que fuera convocado. Sabemos la calidad de jugador que es Julio, siempre se ha entregado a ciento por ciento y siempre juega a muerte por Colo Colo. Eso no se lo reprochamos. Le reprochamos el momento del mensaje de Twitter que lanzó”.

En cuanto a si el DT Pablo Guede se debe ir si caen ante los azules, Paredes comentó: “No vamos a perder, te lo aseguro. Después, si llega a pasar eso (derrota), dependerá de la dirigencia. Pablo está tranquilo, muy motivado para ganar este nuevo clásico. Estamos con el técnico. Cuando se iba a ir fuimos más de diez jugadores los que le pedimos que siguiera, no sólo algunos referentes”.