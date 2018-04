Patricio Yáñez y análisis previo al Superclásico: "La U tiene el juego, pero Colo Colo la experiencia"

Este domingo a las 12:00 se jugará la versión 183 del Superclásico del fútbol chileno. Partido que estará marcado por la complicada semana que tuvo Colo Colo, tras la polémica de Julio Barroso y los gritos de los hinchas que piden la salida de Pablo Guede. Por otro lado, Universidad de Chile viene de buenos resultados en la Copa Libertadores y compartiendo la punta del Campeonato Nacional con Universidad Católica.

Patricio Yáñez conversó Mano a Mano con RadioAgricultura.cl y entregó las claves del partido donde ambos equipos llegan en posiciones totalmente distintas.

“El momento de Colo Colo no sólo tiene que ver con lo futbolístico. Problemas en la continuidad de Mosa, reunión de directorio, reuniones de todo tipo ponen en segundo plano lo que se pueda mostrar en la cancha. Mucha más tranquilidad hay en la U, me parece que está colectiva e individualmente superior. Pero en los Superclásicos todas estas diferencias que uno ve, quedan ahí”.

El comentarista valoró el trabajo de Yeferson Soteldo, quien “llega en una posición de demostrar su valor en un Superclásico. Bien frente a Racing, bien frente a Curicó y algunas pinceladas anteriormente. Pero yo diría que la prueba de fuego para él es enfrentar por primera vez este partido”.

Para Yáñez el fuerte del “cacique” está en la “experiencia, ya que tiene hombres que están acostumbrados a esto. Paredes ha marcado una cantidad importante de goles en los últimos clásico. Este partido puede ser un trampolín para todos aquellos que no han tenido buen rendimiento”.

Otro de los puntos tratados por el ex futbolista fue el presente del técnico de Colo Colo, destacando que “nadie esta diciendo que Pablo Guede no tenga capacidad, él no ha podido administrar lo que tiene, no ha podido administrar el grupo para sacar el mejor rendimiento”.