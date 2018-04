Óscar Opazo: “No sé porque Roberto Tobar me expulsó”

Con un sabor agridulce terminó el Superclásico para Óscar Opazo. Es que pese a la victoria de Colo Colo contra Universidad de Chile el lateral se fue expulsado en el minuto 83 en un confuso altercado con Lorenzo Reyes.

“Voy a preguntarle bien a Roberto al final del partido porque me mostró la tarjeta roja, yo fui a quitarle la pelota por atrás a Lorenzo y me tiro un codazo. Después no sé porque me echó, quizás para compensar. Pero estoy tranquilo gracias al buen resultado” Indicó Opazo.

Sobre el desarrollo del partido, el “Torta” señaló: “Los clásicos son diferentes al resto de los partidos, no importa como venga cada uno, importa lo que se muestra dentro de la cancha dentro de los 90 minutos. Y se habló mucho dentro de la semana, se nos dio en el suelo y nos dolió, pero con mucha humildad seguimos trabajando y aquí se dieron los resultados. Le ganamos a La U en su estadio con su gente”.

Sobre las instrucciones del DT albo, el lateral explicó: “Pablo nos pidió que hiciéramos lo que sabemos hacer y que la calidad de este plantel debíamos demostrarla acá en el nacional, creo que ha sido la charla más corta que nos ha dado pero que aun así nos entregó mucha seguridad”.

Colo Colo derrotó 3 a 1 a Universidad de Chile en un partido donde fueron expulsados Lorenzo Reyes y Jean Beausejour en Universidad de Chile y Óscar Opazo en Colo Colo.