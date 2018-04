En la U de Chile quieren denunciar a Agustín Orión por "insultos racistas" contra Beausejour

Uno de los motivos para que Jean Beausejour haya reaccionado de manera descontrolada tras ser expulsado en el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo serían los supuestos insultos racistas que le habría dicho el portero de los albos, Agustín Orión.

Sin embargo, el lateral de los azules aseguró en la conferencia de prensa del lunes, donde confesó sentir vergüenza por su accionar, que no escuchó nada.

“Nunca voy a filtrar algo de ese tipo. Es lo único que como futbolistas nos va quedando, con tantas cámaras y tanta exposición. Si ustedes están convencidos de que hubo algún insulto racista, deben denunciarlo. Yo, la verdad no escuché nada. Independiente del tono o lo que me haya dicho, para mí queda ahí. No estoy aquí para victimizarme. Al contrario. Asumo responsabilidades. No hago un juicio de valor de mis compañeros de profesión”, sostuvo el seleccionado criollo.

Pero según publica El Mercurio, en el elenco estudiantil, al fracasar en su intento de convencer a “Bose” de que hiciera la denuncia, ellos presentarían las imágenes para denunciar al cancerbero al Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Con esto, los laicos buscarían atenuantes al castigo que recibirá Beausejour por su día de furia en el derbi, que sería de dos partidos.