Experta aseguró que Orión insultó racistamente a Beausejour

El portero arriesga entre 5 y 10 fechas de castigo.

Marisol Zárarate, experta en lectura de labios, conversó con Canal 13 y confirmó que Agustín Orión su realizó insultos racista en contra de Jean Beausejour en el Superclásico.

Según la instructora con más de 10 años de experiencia, el portero trasandino le dijo al jugador de la U “ahí tenés, mono”.

El arbitro del encuentro, Roberto Tobar, no escribió del hecho en su informe. Además el mismo Beausejour no quiso hablar de lo sucedido, comentando que no se iba a victimizar.

El articulo 63 del del Código de Procedimiento y Penalidades, detalla que la sanción por insultos racistas puede ser entre 5 y 10 partidos sin jugar. Sin embargo, el Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió no actuar de oficio.