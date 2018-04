Hoyos y burlas de Colo Colo: "En el triunfo, el silencio es el mejor aliado"

Universidad de Chile recibirá el jueves a Cruzeiro en un partido clave por la Copa Libertadores. Sin embargo, los azules no han podido enfocarse de lleno en el cotejo ante los brasileños debido a las polémicas tras la derrota frente a Colo Colo en el Superclásico del domingo pasado.

De hecho, este miércoles el técnico de los estudiantiles, Ángel Guillermo Hoyos, se refirió a las críticas del portero y capitán Johnny Herrera por la forma de plantear los últimos compromisos de la U, además de responder por el burlesco cartel que pegaron los albos en la puerta del camarín con el mensaje “Barcelona 1 v/s Colo Colo 3”.

Sobre los cuestionamientos del cancerbero, el DT no quiso entrar en conflicto: “No me preocupa lo que diga Johnny. Me preocupan otras cosas. Yo hablo para atrás y no para afuera. Yo considero que nos tiramos atrás por las virtudes del rival. Si nos pasó ante Colo Colo y Racing fue por la calidad de los jugadores. Esperemos que no suceda (echarse atrás) y, si sucede, intentaremos contrarrestarlo”.

En cuanto a las burlas del Cacique, el adiestrador argentino sostuvo: “Me contaron lo del cartel en el camarín. Siempre digo que hay que tener prudencia y respeto por todo. En el triunfo, el silencio es el mejor aliado. En la derrota igual, porque hay que trabajar. Le puede doler a muchos, pero en el vestuario nuestro tenemos muchos cracks y chicos que van en camino de convertirse en cracks del fútbol chileno y del fútbol mundial”.

“Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo tengo un respeto muy grande por la gente que dirige, porque es difícil conducir, ganar partidos, estar en equipos grandes. Nos tocó perder un clásico y estamos dolidos, pero siempre con el ánimo de querer salir adelante lo más pronto posible. No nos fijamos en un cartel o en personas que sienten el fútbol de otra forma. Pero la vida continúa, sigue. Y hay que levantarse y seguir haciéndolo cada día”, añadió.

Por último, sobre el duelo ante Cruzeiro, Hoyos dijo: “Va a ser muy complicado, pero tenemos cómo pelear. No hay dudas de lo que podemos hacer. Eso no garantiza que vamos a ganar, pero que lo vamos a dejar todo, no tengo ninguna duda. Este grupo que tenemos es extremadamente difícil, por lo que cada punto vale oro, pero estamos en una liga de seis partidos en la que todos los equipos van a pelear de local y de visitante, así que esto no termina mañana. Todavía queda mucho. Cada punto se va a luchar con todo”.