Orión golpeó la mesa: Negó insultos racistas y anunció acciones legales

Sacó la voz y con bastante molestia. El portero de Colo Colo desmintió haber lanzado insultos racistas contra Jean Beausejour en el Superclásico ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

El cancerbero de Cacique aseguró que todo lo que se ha comentado ha sido un “invento”, por lo que anunció que tomará acciones legales contra los responsables.

“Después de meditar con mis cercanos me gustaría informar que iniciaré acciones legales contra todos los que han insinuado que yo he hecho y dije cosas que no fueron así. Creo que es un tema muy grave y no creo que debería ser tomado a la ligera. Esto es para los medios no contra los jugadores que han comentado que no hubo nada de lo que han hablado”, reconoció el argentino en la conferencia de prensa de este miércoles.

“Estamos recopilando todo lo que dijeron los periodistas y atacar las injurias. No hubo tal cosa. Voy a tratar de llegar hasta el final para buscar quién fue el que lo dijo. Alrededor mio habían muchos jugadores, cuerpo arbitral y no lo dijeron. Jean dijo que no había escuchado nada. Se acabó. Es una falacia, supongo que saben lo que es, son periodistas, con estudios. En mi carrera he aguantado un montón de cosas, pero esto no me lo tomaré a la ligera. Represento a un club, tengo una familia. Tengo principios y nunca en mi vida he usado esas palabras”, añadió.

En esa misma línea, el trasandino agregó: “No estoy enojado, sí dolido y sorprendido con gente del medio que dijo cosas que no sucedieron”.

Además, al ser consultado sobre qué le dijo a Beausejour, el golero sostuvo: “No tengo por qué decirles, lo de la cancha se queda en la cancha. Hay códigos. Lo que yo digo ahí queda ahí. Es problema mío o de él, pero no fue en absoluto lo que quieren decir que dije. Hay que ser claro. No me voy a hacer cargo de algo que no hice. Hablé con varios jugadores, con Pinilla, Echeverría, Soteldo… no puedo decir lo que hablé con cada uno”.

Por último, Orión dijo: “A veces uno se cansa de todo esto. Me produce dolor que mis hijos me pregunten algo o mi mamá que vino a ver el partido. No soy quién para hablar de discriminación, soy un arquero que trata de atajar bien nada más”.