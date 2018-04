Las últimas palabras de Guede: "Mi salida va a liberar presión a todo el club"

Justo el día en que Colo Colo cumple su aniversario 93, se quedó sin entrenador, luego de que este jueves Pablo Guede presentara su renuncia al llegar a un acuerdo con el nuevo presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle.

Y en una conferencia de prensa en el estadio Monumental, el técnico argentino explicó sus razones para dejar la banca del Cacique, ahora definitiva tras su renuncia con elástico hace dos semanas. En la oportunidad, el DT confesó que lo pasó bastante mal en su estadía en el elenco popular.

“Esto viene después de partido de San Luis. La pasé muy mal. Ahí fue un corte, Entendí que la gente no me quería y quería liberar a los jugadores de esa presión. Pensé que dejarlos antes del clásico iba a ser mucho peor”, reconoció el trasandino.

“Por suerte lo ganamos y me mantuve firme en mi posición. Se lo plantié al presidente desde el primer minuto y llegamos a un acuerdo. A partir de ahora hay gente nueva que llega con ambiciones, hacer cosas a su manera. No tienen que acarrear la presión que tiene el DT desde un año y ocho meses. Mi salida va a liberar presión a todo el club”, añadió.

Además, destacó cómo el plantel se tomó la noticia. “Hoy tuve el último entrenamiento antes de Temuco y fue excepcional. Sabiendo que me iba se pusieron a disposición, con la máxima intensidad. Eso me llevo del entrenamiento. La valoración de mi trabajo se verá con el tiempo. Los clásicos que no perdimos, el tiempo pone a cada uno en su sitio”.

Consultado sobre su opinión por Gabriel Ruiz-Tagle, dijo que “son dos días. No puedo tener una buena o mala. Además fue duro, él llega y el DT se quiere ir. No puedo dar una opinión”.