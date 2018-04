Esta es la programación de los partidos de las décima fecha del Campeonato Nacional

Este fin de semana se disputará la décima fecha del Campeonato Nacional, donde Universidad Católica buscará mantenerse como solitario líder del certamen.

Los cruzados intentarán conseguir ese objetivo cuando reciban el domingo al colista Audax Italiano a las 17:30 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo.

Eso sí, antes, a las 15:00 horas, Universidad de Chile intentará meterles presión a los precordilleranos cuando visite a Unión La Calera en el Lucio Fariña.

Por su lado, Colo Colo buscará ratificar su mejoría, tras vencer en el Superclásico, cuando reciba el sábado a Deportes Temuco a las 17:30 en el Monumental.

Esta es la programación completa de la décima fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 20 DE ABRIL

20:00 horas, Unión Española vs. Huachipato, estadio Santa Laura.

SÁBADO 21 DE ABRIL

12:00 horas, Deportes Iquique vs. Palestino, estadio Cavancha.

17:30 horas, Colo Colo vs. Deportes Temuco, estadio Monumental.

20:00 horas, Universidad de Concepción vs. Everton, estadio Ester Roa.

DOMINGO 22 DE ABRIL

12:00 horas, O’Higgins vs. Curicó Unido, estadio El Teniente.

15:00 horas, Unión La Calera vs. Universidad de Chile, estadio Lucio Fariña.

17:30 horas, Universidad Católica vs. Audax Italiano, estadio San Carlos de Apoquindo.

20:00 horas, Deportes Antofagasta vs. San Luis, estadio Calvo y Bascuñán.