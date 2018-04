Vera y su opción de dirigir a Colo Colo: "Tengo la experiencia suficiente"

Jaime Vera es uno de los tres candidatos, junto a Nicolás Córdova y Héctor Tapia, que manejaría la dirigencia de Blanco y Negro para reemplazar al renunciado Pablo Guede a la banca de Colo Colo.

Y pese a que no dirige desde su salida de Deportes Iquique el año pasado, el “Pillo” dijo no temerle a la posibilidad y enfatizó de que tiene una buena experiencia para conducir al Cacique.

“Espero que se concrete alguna vez, porque sino se va a pasar el tiempo y no voy a tener nunca la oportunidad. Ojalá se dé, me parece que tengo la experiencia suficiente. He pasado por hartas cosas en el fútbol, llevo tiempo dirigiendo y me he ido preparando silenciosamente para instancias importantes, así que espero tener una oportunidad”, reconoció a un medio nacional.

“Como técnico he dado una vuelta bastante larga. No me puse a dirigir en Primera División a los 3 ó 4 años después de haberme retirado como jugador, para mí no fue fácil. Todos estos años en el fútbol me han ayudado para fortalecer mis capacidades como técnico”, añadió.

Respecto al difícil plantel albo, sostuvo que “son todos referentes importantes y que en la cancha siguen demostrando que son capaces. Malo sería que fueran problemáticos y no respondieran en la cancha. Pero no es el caso de Colo Colo porque son todos jugadores que están vigentes y yo tengo la suerte de conocerlos de forma personal”.