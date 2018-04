Marco Antonio Figueroa se candidateó para la banca de Colo Colo

La salida de Pablo Guede del banquillo de Colo Colo ha permitido que surjan una serie de candidatos par dirigir al conjunto albo. Uno que se candidateó para el puesto fue Marco Antonio Figueroa, quien declaró estar capacitado para el desafio de dirigir al ‘cacique’.

“No solamente en Colo Colo, yo creo que hasta en la selección tuve méritos para hacerlo, porque soy un técnico preparado. Pero en Chile miden por títulos y a veces un título llega acorde al plantel que tienes y te dan” señaló Figueroa a un medio nacional.

El “Fantasma” dijo que consideraría un honor el formar parte del cuerpo técnico de los albos, haciendo énfasis en el buen plantel con el que cuentan en Pedrero.

“Dirigir Colo Colo para mí sería un privilegio y sería un privilegio estar a cargo de tan grandes jugadores, tienen un plantel de lujo, pero mi teléfono no ha sonado desde que me vine, entonces es difícil poder estar ofreciéndose. A mí no me gusta eso, me gusta que las cosas vayan por su curso normal y que el directivo llame al técnico” comentó.

Finalmente recordó su paso por Universidad de Chile, complementando: “Yo creo que en este momento no podría decir que no y a parte de 6 meses, yo me quedaría mucho más tiempo porque es un plantel muy distinto al que me dio la U, es un plantel balanceado, que tiene buenos jugadores”.