Alexis Sánchez: “Wembley me trae suerte”

Alexis Sánchez fue la figura de la victoria del Manchester United sobre el Tottenham por la FA Cup. El delantero anotó un gol y dio una asistencia para poner a su equipo en la final del torneo más antiguo del planeta.

Sin embargo, no todo ha sido tan fácil para el jugador chileno, que ha vivido un duro proceso de adaptación a su nueva camiseta.

“Ha sido muy difícil para mi llegar a un club grande, cambiar todo, y la verdad hoy me pone muy contento por el equipo, por el gol y por la actitud”, indicó a la prensa después del partido.

Y es que el chileno tiene una buena racha en el Estadio donde juega la selección inglesa, donde lleva ocho goles en igual cantidad de partidos. Sobre ello indicó: “Me trae buena suerte jugar acá, he hecho goles con la selección, con el Arsenal. Estoy muy contento. Es muy lindo ganar con el Arsenal, ahora espero ganar con el United. Me exijo cada día y me pone muy contento. Mis compañeros me apoyan siempre, somos un equipo que defiende y que ataca”.

También le dedicó unas palabras a Mourinho, sobre quién señaló: “Es un entrenador que quiere ganar todo, y que cuando no se gana se enfada mucho. El jugador necesita exigencia. Me pide que juegue libre, que disfrute, que defienda, que ataque. El año que viene espero venir con todo, es un cambio muy brusco. Él no estaba acostumbrado a traer jugadores en enero. Tengo que adaptarme rápido y ganar la final”.

Finalmente tuvo palabras para Arsène Wenger, quien anunció su salida del Arsenal al final de la temporada: “Le escribí ayer, le di mis felicitaciones. Es triste, porque es una leyenda histórica del fútbol, es un caballero. Siempre he dicho que es un míster del fútbol y me enseñó del respeto, del profesionalismo. Sólo tengo palabras de agradecimiento para él”.