Hector Tapia: “Me gustaría volver a ser técnico de Colo Colo”

Hector Tapia fue encargado de comentar la victoria de Colo Colo contra Deportes Temuco por la televisión. Y fue en ese momento cuando se le consultó sobre la posibilidad de que vuelva a dirigir la banca del ‘cacique’ después de se entrenador de los albos entre el 2013 y el 2015.

“Sí y por qué, porque nací acá, me crié acá, llegué a los 7 años a Colo Colo, viví todos los procesos como jugador y como técnico en Colo Colo. Esta es mi casa futbolística, claramente me gustaría volver, a quién no le gustaría volver a su casa” respondió Tapia.

También remarcó la buena relación con la hinchada colocolina, señalando: “La gente se identifica con los formados en casa y a mí me tocó vivir procesos históricos en el club: el tricampeonato con Gustavo Benítez, la quiebra y la conquista de la 30 como técnico después de un momento complicado”.

Sin embargo, admitió no haber tenido ningún contacto con el nuevo presidente de Colo Colo, Gabriel Ruiz-Tagle. El último equipo dirigido por Tapia fue Everton, con quienes logró el ascenso de la Primera B pero luego fue despedido producto de malos resultados en primera división.