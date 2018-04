Jaime Vera puso la pelota en el piso y habló sobre la supuesta reunión con Colo Colo

Este lunes se había dado a conocer que el presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, se había reunido con el técnico Jaime Vera, quien le había presentado su proyecto para dirigir a Colo Colo y estar dispuesto a conducir un interinato hasta diciembre, reemplazando al renunciado Pablo Guede.

Sin embargo, el “Pillo” desmintió contactos con el cuadro popular, aunque aseguró que tiene el deseo de sentarse en la banca del elenco de Macul.

“No me he reunido con nadie, no tengo noticias al respecto”, reconoció el otrora adiestrador d Deportes Iquique en diálogo con un medio nacional.

“Siempre he estado dispuesto para trabajar en clubes, no me estoy ofreciendo, pero estoy disponible porque estoy sin trabajo”, añadió.

Además, se refirió a los posibles roces que podría tener con jugadores como Jorge Valdivia y Carlos Carmona, quienes participaron del ‘bautizazo’ en la Roja cuando el “Pillo” era ayudante de Claudio Borghi.

“Conozco a varios y son todas buenas personas, llevan años jugando y eso habla muy bien de ellos… Yo nunca tuve problemas con los jugadores, la indisciplina ya pasó. No creo que haya tanto problema”, concluyó.