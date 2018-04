El enojo de Jorge Valdivia luego de su supuesta condición para seguir en Colo Colo

La esposa de Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz, había dejado entrever que el volante de Colo Colo partiría del Cacique en caso de que arribara Claudio Borghi o el preparador físico Hernán Torres, debido a distanciamiento que el “Mago” tiene con ambos desde el polémico bautizazo.

Sin embargo, el propio futbolista aclaró a través de su cuenta de Instagram que nunca condicionó la llegada de alguna persona en el elenco popular.

“No he puesto ninguna condición, no he condicionado la llegada de nadie. Tengo muy claro que el club está por sobre cualquier jugador. No he ido a la oficina de nadie para exigir A o B como entrenador. Así que por favor déjense de webiar con el tema. De verdad aburre que sean tan poco informados”, reconoció el mediocampista en la red social.

Pero el otrora seleccionado criollo no se quedó ahí y disparó contra los medios: “Va a jugar dos partidos de 10, que pena para algunos pero no ha sido así. Físicamente no va a aguantar, ven las estadísticas… Ahhh, pero vamos a hacer noticia por lo que dijo su mujer. Váyanse un rato a la mierda. Cuando yo hable al respecto hagan la noticia”.

Por último, Valdivia sostuvo: “El entrenador que llegue tendrá el mismo compromiso que demostró hasta ahora y punto. Y si mi mujer habló lo que habló, lo dice a título personal y desde el dolor de mujer y madre de mis hijos por lo que pasó hace años. Chao”.