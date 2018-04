Héctor Tapia realizó su primera conferencia de prensa como el nuevo DT de Colo Colo

Regresó a su casa. Después de casi tres años, Héctor Tapia regresó a la banca de Colo Colo, tras ser elegido este martes por la dirigencia de Blanco y Negro como el nuevo DT del Cacique, y reemplazante del renunciado Pabo Guede, al imponerse a Jaime Vera, el otro candidato.

Y durante esta misma jornada, “Tito” fue presentado oficialmente a los medios como estratego hasta fin de año, en una conferencia en el estadio Monumental, donde no escondió su felicidad por volver al club, al que ya dirigió entre 2013 y 2015 y consiguió la estrella número 30 en el Torneo de Clausura 2014.

“(Tengo) sensaciones de mucho orgullo, felicidad….Estoy con muchas ganas de trabajar desde ya para obtener los mayores logros del club como en el pasado y que crezca (…) Hay que ganar tiempo en los entrenamientos, estamos sobre la hora para trabajar con Curicó”, reconoció en la ceremonia donde estuvo acompañado por el timonel Gabriel Ruiz-Tagle.

Consultado por firmar hasta diciembre, dijo: “Los contratos por un año tampoco me incomodan. Eso no es tema. El técnico de Colo Colo está siendo evaluado a cada momento, en cada entrenamiento, en cada partido. Pero yo nací acá y sé como es el tema de esa presión. Yo voy a tratar de hacer mi trabajo lo mejor posible. Bajo mi período creo que el club creció y ahora voy a tratar de hacer que el club siga creciendo”.

“Aunque haya hecho contrato por cinco años, puedo quedar fuera a los tres meses. No sé lo que me depara el futuro. Lo único que ahora me importa es hacer bien mi trabajo y ganarle a Curicó”, completó.

Además, manifestó su convicción en poder clasificar a octavos de Copa Libertadores, a pesar de que el conjunto popular está al borde de la eliminación en el Grupo B. “Hay que ver cómo se van dando las distintas situaciones. Hay que ir a rescatar puntos de visita. Pero se puede y esa es nuestra mentalidad y lo vamos a tratar de hacer. Pero sin saltarse a Curicó”, enfatizó.

Respecto al arribo como preparador físico de Hernán Torres, quien tuvo un quiebre con Jorge Valdivia tras el polémico episodio del bautizazo en la Roja en la era de Claudio Borghi, sostuvo: “Hernán está con muchas ganas de llegar. Como esto se dio todo, él tiene que hablar con su club para ver el tema de su salida pero lo más probable es que mañana Hernán esté con nosotros”.

En esa misma línea, aseguró que hubo una conversación entre el “Mago” y el PF: “Para mí era importante que eso se conversara para yo poder pararme delante de ustedes, delante de usted, para yo poder ir a ganar el fin de semana”.