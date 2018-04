Histórico del Bayern Munich lamentó la ausencia de Vidal

Este miércoles Bayern Munich y Real Madrid se enfrentarán por las semifinales de Champions League, en una llave que asoma como revancha para los bávaros por la polémica eliminación del año pasado ante los merengues.

Eso sí, en la serie no podrá estar presente uno de los protagonistas del choque en 2017, Arturo Vidal (fue expulsado injustamente), pues el volante chileno puso punto final a lo que queda de temporada al operarse la rodilla.

Y un histórico del elenco germano como Xabi Alonso lamentó la ausencia del seleccionado criollo para la confrontación ante el conjunto liderado por Cristiano Ronaldo.

“La baja de Arturo Vidal es muy importante. Tiene corazón, es de esa categoría de jugador que cuando más se crece es en los grandes partidos”, reconoció a Best of You.

“Es un jugador muy combativo que transmite al equipo y futbolísticamente es nivel top. Me da pena porque sé lo que le gusta jugar en el Bernabéu pero tienen bien cubierta la posición”, añadió.