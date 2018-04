Pablo Contreras aceptaría un importante cargo en Colo Colo

Colo Colo no sólo está buscando un nuevo entrenador -que será interino hasta fin de año para reemplazar al renunciado Pablo Guede-, sino que también a un nuevo gerente deportivo, cargo que está vacante tras la salida de Óscar Meneses a mediados del año pasado.

Uno de los nombres que suenan para ocupar la plaza es el de Pablo Contreras, ex defensa de los albos y quien actualmente se desempeña en esa función en el Rodelindo Román de San Joaquín, el club de barrio de Arturo Vidal. Y el propio otrora zaguero dijo estar dispuesto a volver al Cacique.

“Una opción así tan inmediata y real por lo que yo estudié sería imposible de decir que no. Pero como de momento son sólo opiniones por parte del periodismo, no tengo nada conversado con nadie, pero sería una bonita posibilidad devolverle la mano a Colo Colo, por todo lo que hizo por mí”, reconoció en diálogo con un medio nacional.

“Ojalá se dé, pero no he tenido ningún contacto directo, pero veremos qué acontece de aquí a futuro”, añadió el ex seleccionado nacional.

Por último, Contreras sostuvo: “Entiendo que cada técnico de las (divisiones) menores intenta hacer lo mejor posible para la institución, pero en el último tiempo no se ha visto mucho de la cantera, a excepción de (Claudio) Baeza. Hay mucho por corregir y realizar y por las declaraciones del presidente (Gabriel Ruiz-Tagle) quieren potenciar la cantera para tener a un Colo Colo protagonista”.