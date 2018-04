María José Rojas se aburrió de las comparaciones con Alexis Sánchez

María José Rojas fue una de las grandes figuras que tuvo la Selección chilena en la Copa América Femenina que se desarrolló en nuestro país, y en donde la Roja consiguió una histórica clasificación al Mundial de Francia y Juegos Panamericanos 2019 y repechaje a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

De hecho, varios medios nacionales compararon a la delantera como “la Alexis Sánchez” del combinado criollo que dirige José Letelier.

Pero al parecer, a la artillera no le gustó tanto la comparación y reconoció al programa Despelotadas: “Yo admiro a Alexis Sánchez, es un gran jugador y en el mundo es reconocido. Al país donde voy, me dicen ‘tú vienes de dónde Alexis Sánchez nació’ y cosas así. Pero que la prensa no utilice mi nombre…”.

“Obviamente, si me están comparando con él por la calidad futbolística lo aprecio, pero sería mucho mejor que pusieran ‘María José Rojas’ y abajo ‘y la comparan con el Niño Maravilla, Alexis Sánchez’. Se agradecería”, añadió.

En esa misma línea, agregó que “pasa bastante que te preguntan sin saber” y que “como periodistas, siento que ustedes tienen un trabajo que es leer un poquito más, ahora, si no hay, pregúntenle a otra persona”.