Soteldo y el duelo de la U por la Libertadores: "Aspiramos a hacer un partido inteligente"

Universidad de Chile llega bastante golpeada al duelo de este jueves frente a Cruzeiro en Belo Horizonte por Copa Libertadores, debido al humillante 6-1 que le propinó Unión La Calera el domingo pasado por el Campeonato Nacional.

Por eso, los azules esperan levantarse en el cotejo frente a los brasileños y así también acercarse a la clasificación a los octavos de final del torneo continental.

“Sabemos que no será fácil, porque tienen todo a favor, son locales y tienen a su barra. Para nosotros lo del domingo ya pasó, son cosas que pasan en el fútbol y lo importante es que venimos varios jugadores descansados, sabiendo que es fundamental ganar para lo que queremos en Copa”, reconoció el venezolano Yeferson Soteldo.

“Aspiramos a hacer un partido muy inteligente, porque ganando estamos cerca de la otra fase. Ojalá puedan salir y los de arriba podamos aprovechar los espacios”, añadió.

Respecto a la mejoría de su nivel individual, Soteldo comentó: “Son partidos distintos. Quizás los equipos me conocen poco, y por ahí pasa eso. Todavía no he jugado un partido como los que había jugado, pero sé que he ido mejorando y sé que cuando agarre mi nivel top, le daré una mano al equipo”.