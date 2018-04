Esta es la programación de la 11° fecha del Campeonato Nacional

Este fin de semana se disputará la undécima fecha del Campeonato Nacional, donde Universidad Católica buscará continuar con su sólida campaña que la tiene en la cima del certamen.

Los cruzados serán los encargados de cerrar la jornada el domingo, a las 20:00 horas, cuando visiten a San Luis en el estadio Lucio Fariña de Quillota.

Ese mismo día, pero a las 17:30, Universidad de Chile intentará recuperarse de las humillaciones que sufrió ante Unión La Calera y Cruzeiro, cuando reciba a Universidad de Concepción en el Estadio Nacional.

Por su lado, Colo Colo abrirá los fuegos el sábado, a las 12:00 horas en La Granja, al visitar a Curicó Unido, en el partido que marcará el redebut de Héctor Tapia en la banca del Cacique.

Esta es la programación completa de la 11° fecha del Campeonato Nacional:

SÁBADO 28 DE ABRIL

12:00 horas, Curicó Unido vs. Colo Colo, estadio La Granja.

15:00 horas, Huachipato vs. Deportes Iquique, estadio CAP.

17:30 horas, Everton vs. Unión Española, estadio Sausalito.

20:00 horas, Audax Italiano vs. Deportes Antofagasta, estadio Bicentenario La Florida.

DOMINGO 29 DE ABRIL

12:00 horas, Palestino vs. O’Higgins, estadio Municipal La Cisterna.

15:00 horas, Deportes Temuco vs. Unión La Calera, estadio Germán Becker.

17:30 horas, Universidad de Chile vs. Universidad de Concepción, Estadio Nacional.

20:00 horas, San Luis vs. Universidad Católica, estadio Lucio Fariña.