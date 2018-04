Marcelo Ríos aseguró pagar la multa por su conflicto con la prensa

Marcelo Ríos seguirá siendo parte del equipo chileno de Copa Davis. El “Chino” dio una entrevista a la Tercera donde se refirió al conflicto con la prensa, a Nicolás Jarry y que es lo que pasó con la multa que le llegó a la Federación Chilena de Tenis producto de su impase con los medios de comunicación.

“Hay un prize money que llega a la Federación y se le descuentan las multas. De ahí se les paga a los jugadores. Y creo que esto es totalmente fuera de la Copa Davis. El error lo cometí yo, así que le pagué los 2.500 dólares a la federación, porque encuentro injusto que les quiten la plata a los jugadores, que les deben desde la época de Hinzpeter” indicó el “Chino”.

Sobre su opinión en relación a los insultos propinados a la prensa, señaló: “Jamás voy a hablar en conferencia ni hago entrevistas, a menos que sean entretenidas. Había escuchado lo de Maradona, y más que grosero lo encontré chistoso; fuera de lo común. No lo tenía pensado. El Colegio de Periodistas quería expulsarme del país por lo que dije. Muchos periodistas me han hecho mierda. Pero no son todos, hay gente profesional. En ese momento dije que eran todos. Y ése fue quizás el error que cometí: meterlos a todos en el mismo saco”.

Ríos además avisó que: “Me ausenté de esta Copa Davis, pero sigo. Quería ir a Argentina. Tengo 42 años y decidí dejar pasar ésta porque tenía problemas personales que arreglar. Estuve hasta el último día a punto de viajar”.

Sobre su ausencia en la serie disputada en San Juan agregó: “Por un tema personal. Obviamente me hubiera encantado estar y que me gritaran cosas. Creo que hay una rivalidad. Los tuiteos que tiré no los tiré en mala onda, pero la gente los pesca así. Yo calenté la cuestión, pero en una onda deportiva. Sabíamos que Chile le ganó a Argentina en el fútbol, están picados”.

También alabó a Nicolás Jarry, sobre quién declaró: Con dos metros no puede ser malo. Le dije en la Copa Davis con Ecuador, y no estoy mintiendo: ‘Tú tienes que dar el paso. Estás a un paso de meterte 80 o 60. Y de ahí, unos cuartos o semis de un Grand Slam y te metes 20’. Y llegó a la semifinal de un torneo y a la final de otro. Yo hablé con él y le dije: ‘tú para lo que sacas, tienes que ganar más fácil’. Todos me encuentran la razón, y él también. Pero me dice que recién está aprendiendo y puede tener razón. Pero de que juega un huevo, juega muy bien”.

Finalmente se refirió a la segunda raqueta nacional Crisitan Garín, sobre quien indicó: “Garin juega un huevo, pero sabemos todos que mentalmente es un poquito frágil, todavía. Yo creo que es un poquito de inmadurez”.