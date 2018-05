Arturo Vidal apoya a sus compañeros del Bayern previo al encuentro con el Real Madrid

A horas de la vuelta de la semifinal de Champions League entre Bayern Múnich y Real Madrid, Arturo Vidal mandó palabras de apoyo para los bávaros.

El “Rey”, quien no podrá jugar por la lesión en el tobillo que lo tendrá de baja por el resto de la temporada, publicó un mensaje en sus redes sociales para animar al ‘Gigante de Baviera’.

“We can do it family!!! !MiaSanMia!!”, publicó el volante nacional en su cuenta de Instagram junto a una foto con los jugadores del conjunto alemán.

El partido entre el Bayern Múnich y Real Madrid en el Santiago Bernabeú se jugará desde las 15:45 horas, encuentro en el que el cuadro del chileno deberá marcar al menos dos goles debido al 2 a 1 a favor de los merengues en el Allianz Arena.