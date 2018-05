El clásico universitario se robará las miradas de la 13° fecha del Campeonato

Este fin de semana se disputará la 13° fecha del Campeonato Nacional, donde el clásico universitario se robará la atención de todos como el partido más atractivo.

Universidad Católica recibirá el domingo, a las 12:00 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo, a Universidad de Chile, en un cotejo donde ambas escuadras llegan con realidades opuestas.

Es que mientras los cruzados se mantienen como sólidos punteros, los azules se están recuperando de una crisis donde sumaron cuatro derrotas consecutivas y con humillantes goleadas incluidos.

Eso sí, la jornada se abrirá el viernes, cuando Colo Colo se mida con Deportes Iquique a las 20:00 horas en el estadio monumental, buscando ratificar su mejoría con la llegada de Héctor Tapia a la banca.

Esta es la programación completa de la 13° fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 11 DE MAYO

20:00 horas, Colo Colo vs. Deportes Iquique, estadio Monumental.

SÁBADO 12 DE MAYO

12:00 horas, San Luis vs. Unión La Calera, estadio Lucio Fariña.

15:00 horas, Huachipato vs. Palestino, estadio CAP.

20:00 horas, Everton vs. Curicó Unido, estadio Sausalito.

DOMINGO 13 DE MAYO

12:00 horas, Universidad Católica vs. Universidad de Chile, estadio San Carlos de Apoquindo.

15:00 horas, Deportes Temuco vs. Unión Española, estadio Germán Becker.

17:30 horas, Audax Italiano vs. O’Higgins, estadio Bicentenario La Florida.

20:00 horas, Universidad de Concepción vs. Deportes Antofagasta, estadio Ester Roa.