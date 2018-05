Charles Aránguiz y caso Bravo: "Tiene derecho de hacer otros planes"

La automarginación de Claudio Bravo de la Selección chilena en el inicio del proceso de Reinaldo Rueda todavía sigue siendo tema y uno de los que se refirió fue el volante Charles Aránguiz.

En ese sentido, el “Príncipe” no tuvo problemas en manifestar su postura y criticar la decisión tomada por el portero del Manchester City.

“Tiene derecho de hacer otros planes, pero lo mejor era que estuviera allí porque era el primer partido, después de todo lo que había pasado. Todos hicimos el esfuerzo de estar ahí y tener una conversación como grupo para comenzar de cero”, reconoció en entrevista con un medio nacional.

Además, el mediocampista del Bayer Leverkusen se refirió a los dichos de la esposa de Bravo, Carla Pardo, quien agudizó el quiebre en el camarín con declaraciones contra Arturo Vidal.

“En lo personal no me afecta porque lo tomo de quien viene. Para mí la persona que debe hablar es Claudio (Bravo), después si hablan familiares o amigos lo tomo como cualquier persona que da su opinión. Para creer o desmentir algo lo debe ver de la propia persona”, enfatizó.

Por último, Aránguiz recordó la eliminación de la Roja del Mundial de Rusia 2018: “Me hablas de ese tema y uno lo siente, le duele. Tuvimos todo, tenemos un equipazo, de gente bastante joven, entonces teníamos todo, todo. Se presentaron situaciones que hay que saber manejarlas, pero a nosotros nos pasó la cuenta”.

“Creer que ya estábamos, en un deporte donde hay que jugar primero. Un poquito de soberbia, nos confiamos, no sé. Pero la situación no la llevamos bien y ya cuando pensábamos que estábamos en Rusia, vamos a tener que ver el Mundial desde la casa. Si tú entras con un mínimo de exceso de confianza, perdiste el partido. Pasaron muchas situaciones, no le pudimos ganar a Paraguay en nuestro país, no le ganamos a Bolivia allá. Fue un fracaso general”, completó.