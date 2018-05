Claudio Bravo aclara su postura: "Jamás he renunciado a la Selección"

Mientras la polémica por la ausencia de Claudio Bravo de la selección chilena en los pasados amistosos de marzo todavía no se apaga, el portero de la Roja fue enfático en señalar que nunca ha expresado que no volverá a vestir la camiseta nacional.

Las declaraciones del cancerbero llegaron vía Twitter, donde un usuario le comentó que aún no era tiempo para retirarse del equipo de todos, a lo que Bravo le respondió que “Jamás he renunciado a la Selección señor! No crea todo lo que sale por ahí”.

Jamás he renunciado a la selección señor! No crea todo lo que sale por ahí. Que tengas un gran día 💪🏻👌🏻👏🏻 — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) 8 de mayo de 2018

Cabe destacar, que en una de las últimas entrevistas del técnico Reinaldo Rueda, aseguró que no convocaría al portero para los partidos en Europa que se jugarán en junio, debido a que buscará nominar a futbolistas de proyección o que puedan darle algo distinto.

En ese marco, algunos medios aseguraron que Bravo se había molestado con el colombiano, y que estaba evaluando pedir que no lo convocarán más a la selección.