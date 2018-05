Kudelka y su opción de llegar a la U: "No puedo aclarar cosas"

Mientras en Universidad de Chile aseguran que ya tienen la lista de candidatos de entre los cuales se elegirá el nuevo técnico, quien deberá asumir cuanto antes, luego del despido de Ángel Guillermo Hoyos por malos resultados.

Uno de los apuntados a asumir en los azules es Frank Darío Kudelka, quien actualmente se encuentra en Talleres de Córdoba, a quienes clasificó para la próxima Copa Sudamericana.

Pese al interés en él, el trasandino remarcó que él no está dispuesto a revelar si hay conversaciones, pues apunta a la prudencia como un valor en su trabajo.

“Por lo menos me gustaría vivir con más prudencia. Durante tres años y medio siempre me he comportado dando mi integridad profesional y como ser humano solo pido que se me respete”, aseveró.

Además, remarcó que “Solo pido que se me respete ese tipo de cosas. Yo no puedo aclarar cosas. ¿Qué le voy a decir? ¿Cuándo voy al baño?. Dejémonos de embromar”.