Pumas asume la partida de Castillo: "Si puede ir a Europa no lo vamos a frenar"

“Terminé un ciclo en Pumas, estuve un año y medio allí, me despedí de mis amigos, me voy con los mejores recuerdos de México. Mi idea es pelear cosas importantes, Champions League y esas cosas, es un sueño que tengo de jugar allí. Manejo una oferta de un club en Europa, pero eso lo veo con mi representante, y veremos cuál es la mejor opción para mi”.

Con esas palabras Nicolás Castillo confirmó que no continuará la próxima temporada en el conjunto felino después de quedar eliminado en los playoffs de la Liga MX.

Y si bien las declaraciones del delantero chileno generaron sorpresa en los medios aztecas, en la dirigencia del cuadro de la UNAM lo asumieron, debido a que era algo que ya veían venir.

“El club asume la salida de Castillo. Todos los jugadores tienen derecho a progresar y él no es la excepción. Si puede ir a Europa no lo vamos a frenar, pero de verdad no podemos dar mayor información por ahora. Será una gran pérdida si se concreta y tendremos que ver otro jugar en el puesto”, reconoció el vicepresidente José Luis Arce en diálogo con el CDF.

“No va al América. Hoy (martes) vamos a conversar, seguramente, con los representantes de Nicolás (empresa AIM) y por eso no queremos dar mayor información. Él por ahora mantiene contrato con nosotros y tenemos que ver qué nos conviene a ambas partes”, añadió.