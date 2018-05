Lanaro defendió el estilo de Beñat y no se confía de la U

Por más que Universidad Católica continúe con su sólida campaña y como líder en el Campeonato Nacional, los cruzados siguen sumando críticas por el juego exhibido en el certamen.

En ese sentido, el defensa Germán Lanaro defendió este miércoles en conferencia de prensa el estilo con el técnico español Beñat San José.

“Es un equipo al cual es difícil hacerle goles. No sólo hablo de la línea defensiva, si no que de todo el equipo cuando no tiene la pelota. Creo que a algunos les puede gustar o no, pero es un equipo que sabe a lo que juega y eso pasa por defender bien cuando no tiene la pelota y a atacar rápido por las bandas cuando la recupera”, reconoció el zaguero.

Además, el ex Palestino anticipó el clásico de este domingo frente a Universidad de Chile en San Carlos de Apoquindo, y dijo que no pueden confiarse de los azules por tener un interinato con Esteban Valencia y la sensible baja del portero y capitán Johnny Herrera.

“Cuando hay un cambio de técnico, siempre se busca cambiar algunas cosas. Ellos cambiaron tácticamente sobre todo en la parte de atrás, pero como dije, la U tiene grandes individualidades. No va a estar Johnny (Herrera), pero (Fernando) De Paul viene haciéndolo de buena manera también, así es que hay que estar concentrados con (Mauricio) Pinilla, con (Angelo) Araos. Tiene gente que juega muy bien, y hay que estar atento porque será muy difícil”, recalcó.

“Me parece que la U tiene laterales que pasan mucho, y eso lo podemos aprovechar, porque nuestros externos hacen bien el uno contra uno, y buscar ganar esos duelos. Después la U propone lo que no nos dará el control de la pelota y eso hará que por nuestra forma de replegarnos, se vea más favorecido”, completó.