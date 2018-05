David Pizarro defiende a Bravo: "No se merece el trato que está teniendo"

En las últimas horas se ha instalado nuevamente la polémica por la automarginación de Claudio Bravo de la Selección chilena. Es que mientras el técnico de la Roja, Reinaldo Rueda, fue enfático en asegurar que no le insistirá al portero, el ex capitán del combinado criollo dejó en claro que no ha renunciado y que su regreso depende del colombiano.

En ese contexto, el golero del Manchester City recibió el apoyo de David Pizarro, actual volante de Universidad de Chile y campeón con el conjunto nacional en la Copa América del 2015.

“Claudio no se merece el trato que está teniendo por lo que ha significado todo este tiempo en la Selección”, reconoció el “Fantasista” a Chilevisión.

“Sin duda tiene que estar, es un arquero de categoría. Tiene cosas que resolver en la interna, pero para mi le quedan 5 o 6 años más en un nivel importante. Falta una buena palabra y quedan tan amigos como antes”, añadió en referencia al conflicto con Arturo Vidal.

Respecto a la chance de regresar al Equipo de Todos, “Pek”, de 38 años y quien se retiró del combinado criollo en 2015, sostuvo: “Hay que ser objetivo y mirar el carnet”.

Por último, Pizarro se refirió a la búsqueda del nuevo entrenador de Universidad de Chile: “La dimensión de la U es muy grande y el DT debe tener mucha personalidad porque hay que tomar decisiones importantes”.