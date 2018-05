Héctor Tapia sueña con Matías Fernández en Colo Colo

Aunque parezca un viejo cuento y con mal final para Colo Colo, Matías Fernández nuevamente está cerca de regresar al Cacique de cara al segundo semestre, después de que trascendiera que el volante nacional tuviera un acuerdo para volver al cuadro albo tras 12 años en el fútbol extranjero.

En ese sentido, el técnico del conjunto popular, Héctor Tapia, no escondió su ilusión de poder contar con el ex seleccionado criollo.

“No sólo sería una prioridad para mí, sino para cualquier técnico. Me preguntan a mí, pero hay que preguntarle a Matías si quiere venir. En enero creo que quería extender su carrera internacional. ¿Cómo uno lo va a querer? Yo lo vi cómo llegaba caminando acá e hizo una tremenda carrera, ¿cómo no lo voy a querer? Pero no he visto listas de refuerzos”, reconoció el DT en la conferencia de prensa de este jueves.

“Ojalá tenga ese problema, ver quién meto en el mediocampo entre Jorge Valdivia, Jaime Valdés, César Pinares y Matías Fernández”, añadió “Tito”.

En esa misma línea, el adiestrador sostuvo: “No es descabellado, yo creo que lo podrían hacer sin ningún problema. Para cualquier colocolino es un sueño verlos juntos. Hasta en la Selección se pedía”.

Por último, Tapia agregó: “Para mi, Matías es un mediocampista con llegada al arco. Con un muy buen pie, mucho recorrido y que sabe terminar muy bien las jugadas”.