La defensa de Paulo Garcés: "No tengo nada que esconder, mi carrera ha sido intachable"

Rompió el silencio. Paulo Garcés sacó la voz tras arrojar positivo en un control antidoping tras el pasado duelo de Deportes Antofagasta frente a O’Higgins por consumo de dimetilbutilamina.

El portero, quien se encuentra provisionalmente suspendido, y que tendrá que declarar ante la Comisión Nacional de Control de Dopaje, se refirió a la sustancia que se encuentra en los quemadores de grasa y que está tranquilo.

“Salí con esta muestra positiva y acá estoy con mis abogados tratando de buscar la mejor defensa para decir lo que fue. Fue un suplemento alimenticio que consumí y que se lo informé al cuerpo médico del club y que fue autorizado. A la postre salió esta sustancia que no estaba en el rotulado y que salió positivo en el examen”, reconoció el parralino en entrevista con TVN.

“(Estoy) tranquilo en el sentido que no tengo nada que esconder. Nunca me he negado a nada, siempre he estado a disposición de los médicos y todo lo que quieran hacer, pero mi nombre obviamente se ensució y ahora lo que quiero es limpiar. Vamos a llegar a todas las instancias con mi abogado para sacar esto a flote y poder estar jugando lo antes posible. Pensé que lo había vivido todo en el fútbol, pero faltaba esto parece” añadió.

Además, el cancerbero confesó que sus últimas 48 horas han sido duras para él y su familia y que incluso pensó en colgar los guantes: “No te miento que fue lo primero que se me pasó por la cabeza cuando me enteré de este tema, pero no quiero que mis hijos vean a su papá retirándose por este tema. Insisto que no tengo nada que esconder y mi carrera en eso ha sido intachable. Me pueden criticar que soy bueno o malo, pero soy intachable en todo esto”.