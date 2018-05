César Fuentes: "Mientras vayamos ganando, vamos a seguir mejorando"

Pese a ser un titular fijo mientras Mario Salas estaba en la banca de Universidad Católica, César Fuentes a perdido terreno en el mediocampo de los ‘cruzados’ tras la llegada de Beñat San José al mando del equipo.

A pesar de esto, el volante valoró las rotaciones que ha implementado el estratego español durante el Campeonato Nacional, ya que así se favorecen los jugadores.

“No me había tocado un técnico que rotara tanto, pero la verdad es que así hemos ganado y nos hemos acomodado. Nos sirve para que nosotros nos exijamos más. El grupo se ha mantenido unido y al que le toque entrar tiene que hacerlo de la mejor manera. Así se ha demostrado en los partidos, donde juegue quien juegue nos vemos afianzados”, dijo en entrevista con La Tercera.

Sobre si le gustaría sumar más minutos, señaló: “Sí, obviamente. A mí y a todos mis compañeros. Lo que más queremos es jugar y demostrar nuestro talento. Pero te repito, las veces que nos toque entrar vamos a hacerlo de la mejor manera. Fuera ahora, o en el clásico, o en el siguiente partido. Semana a semana lo demostramos. Es una competencia muy linda la que se da en los entrenamientos. Casi todos los trabajos salen bien porque nos entregamos al 100%”.

Además, también aseguró ser un jugador para asegurar los resultados: “Cuando hay que aguantar y asegurar un resultado, entro yo. Soy volante defensivo y ya estoy acostumbrado. No es algo que me complique mucho”.

El ex O’Higgins también se refirió al juego de la UC: “Estamos haciendo partidos muy correctos, a lo mejor no tan llamativos, no con tanto toque o buen pie como queremos, pero sabemos que va a llegar. Hemos ido de menos a más. Empezamos cerrando los partidos muy temprano, ahora ya se nos han dado un poco más los goles. Creo que vamos bien encaminados”.

“En el fútbol todos opinan, los que saben y los que no. Y quizás nosotros no hemos hecho tantos goles, hemos cerrado los partidos 1-0, 2-1, pero lo que queremos es ganar y afianzarnos en la punta. Eso es lo que buscamos y mientras vayamos ganando, vamos a seguir mejorando”, agregó sobre el tema”, agrego sobre el tema.

Fuentes también negó que los de la franja presenten un juego defensivo: “Somos un equipo sólido en todas las líneas. Quizás no nos creamos tantas oportunidades, pero las que nos quedan las metemos. También nos defendemos de buena manera. Somos un equipo equilibrado, sólido, que es lo buscamos desde un principio”.